Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya genelinde hava kirliliğinin son günlerde ciddi şekilde arttığını belirtti.

Özellikle mart ayının ortasından sonra bölgede hava kirletici parametrelerde dikkat çekici yükselişler gözlendiğini ifade etti.

KRİTİK TARİHLERDE DRAMATİK ARTIŞ

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Keşan ve Çorlu gibi yoğun nüfuslu merkezlerde hava kirletici konsantrasyonlarının arttığını vurgulayan Tecer, ulusal hava kalitesi izleme ağı verilerine göre 15 Mart sonrasında, özellikle 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde dramatik artışlar yaşandığını söyledi.

Bölgenin söz konusu tarihlerde iyi hava kalitesi seviyesinden orta seviyeye düştüğünü belirten Tecer, hava kalitesi indeksinin 50’nin altından 60-70 seviyelerine çıktığını kaydetti. Özellikle partikül madde yoğunluğunun dikkat çektiğini ifade eden Tecer, Tekirdağ merkezde 17 Mart’ta azot oksit değerlerinde de artış görüldüğünü dile getirdi.

SAATLİK VERİLER RİSKİ ORTAYA KOYDU

24 saatlik ortalamaların yanı sıra saatlik verilerin incelenmesiyle bazı bölgelerde riskin çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Tecer, Çorlu’da partikül madde yoğunluğunun sabah saatlerinde 420 mikrogram/metreküpe kadar çıktığını söyledi.

Bu değerin normalde 50 mikrogram/metreküp olması gerektiğini hatırlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ETKİLİ

Partikül madde artışının özellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yoğunlaştığını belirten Tecer, bu durumun trafik yoğunluğuna işaret ettiğini ifade etti. Bazı saat dilimlerinde hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaştığını vurguladı.

Hava kirliliğinin yalnızca trafikten kaynaklanmadığını dile getiren Tecer, sanayi faaliyetlerinin de önemli bir etken olduğunu belirtti. Kontrolsüz salımlar, endüstriyel faaliyetler ve özellikle gece saatlerinde yapılan kaçak yakımların kirliliği artırdığına dikkat çekti.

Son günlerde yaşanan artışın ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Tecer, Trakya’da hava kalitesinin insan sağlığını etkileyen önemli bir çevre sorunu olarak öne çıktığını söyledi.