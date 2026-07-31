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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Buna göre Trakya'da en çok ihracat 331 milyon 516 bin dolarla Tekirdağ'da gerçekleşti.

Bölgede Kırklareli 17 milyon 152 bin dolar ihracatla ikinci, Edirne ise 9 milyon 784 bin dolar ihracatla üçüncü konumda yer aldı.

Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya'ya, Kırklareli ve Edirne'den ise Bulgaristan'a oldu.

Haziranda yapılan ihracat rakamlarıyla Türkiye genelinde Tekirdağ 13'üncü, Kırklareli 50'nci, Edirne de 56'ncı sırada konumlandı.

Ayrıca, Tekirdağ'dan 282 milyon 899 bin dolar, Kırklareli'nden 31 milyon 32 bin dolar, Edirne'den de 29 milyon 899 bin dolar ithalat oldu.