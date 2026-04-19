Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’da gerçekleştirilen genel seçimler için oy kullanma işlemlerine başladı. Türkiye genelinde kurulan 27 sandığın 5’i Trakya bölgesinde yer alırken, seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

EDİRNE’DE OYLAR BAŞKONSOLOSLUKTA KULLANILDI

Edirne’de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu’nda oylarını kullandı. Seçim süreci öncesinde görevliler tarafından kimlik kontrolleri titizlikle yapıldı.

KIRKLARELİ’NDE YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 8 Kasım Ortaokulu’nda kurulan sandıkta da yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde okula gelen seçmenler, sandıkların açılmasını beklerken seçmen listelerinde isimlerini kontrol etti.

Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ Trakya) Başkanı Veli Öner, Bulgaristan’da son 4 yılda 8’inci kez erken seçime gidildiğini hatırlatarak, bu seçimle birlikte hükümetin kurulmasını umut ettiklerini belirtti. Öner, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde sandık sayısına getirilen kısıtlamanın Türkiye’deki yaklaşık 250 bin çifte vatandaşı olumsuz etkilediğini ifade ederek, seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş ise seçmenlerin sık sık tekrarlanan seçimler nedeniyle yorulduğunu ancak demokratik haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçmenlerden Aydın Terlemez de seçimlerin hem Türkiye’de hem de Bulgaristan’da yaşayan Türkler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

TEKİRDAĞ’DA OY KULLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar da Çorlu ve Ergene ilçelerinde kurulan sandıklarda oy kullanıyor. Trakya Balkan STK Platformu Başkanı Güner Çetin, sandık sayısındaki düşüşe rağmen katılımın yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.