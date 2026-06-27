Kaynak: AA

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim üsleri arasında yer alan Trakya genelinde, buğday hasadı hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen yılın ekim ile kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, sıcaklıkların artmasıyla birlikte olgunlaştı. Olgunlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından üreticiler, biçerdöverlerle tarlalara girerek hummalı bir çalışma başlattı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Mehmet Yıldırım, oldukça yoğun bir hasat sezonu geçirdiklerini ifade etti. Bu yılki verim oranlarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yıldırım, dönüm başına ortalama 500 ila 600 kilogram arasında mahsul elde ettiklerini ve sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarının gece yarısına kadar devam ettiğini aktardı.

Bir diğer biçerdöver operatörü Adem Gürkan ise bu yılki buğday veriminin, geçmiş döneme kıyasla ciddi bir artış gösterdiğini vurguladı. Geçen yıl dönüm başına ortalama 300-350 kilogram ürün alabildiklerini, 400 kilogramın ise nadir görüldüğünü hatırlatan Gürkan, bu sezon bazı tarlalarda 800 kilogramlık seviyelerin yakalandığını ve bu durumun üreticileri son derece memnun ettiğini belirtti.