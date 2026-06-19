Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bu yıl yaklaşık 150 bin dönüm alanda ekimi yapılan arpa, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Sezon başında toprakla buluşan ve ilkbahar yağışlarının olumlu etkisiyle sağlıklı bir gelişim süreci geçiren arpada, geçen yıla göre rekolte artışı bekleniyor.

Bölgede yoğun şekilde sürdürülen hasat çalışmalarının yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Arpa hasadının ardından çiftçiler bu kez buğday hasadı için tarlaya girecek.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı açıklamada bu yılki yağışların hububat gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtti.

Arpada mevcut verim tablosunun sevindirici olduğunu ifade eden Şaylan, yüksek verim beklendiğini kaydederek tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.