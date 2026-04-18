Olay, saat 17.30 sıralarında Seydişehir’e bağlı Aşağı Karaören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halim Kutlu (65) kendisine ait traktörde takılı bulunan ilaçlama makinasını çıkarmak isterken sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kutlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.