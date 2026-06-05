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Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki traktörün çevresinde oynayan Mert Kaya, traktörün aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Yakınlarının fark etmesi üzerine çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mert Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mert Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilip, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.