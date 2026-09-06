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Kaynak: DHA

Burdur Küçük Sanayi Sitesi 6’ncı Sokak’ta Y.D. yönetimindeki 15 AY 479 plakalı traktör, önce park halindeki 4 motosiklet ile bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan traktör daha sonra bölgede bulunan 2 bankaya ait ATM’ye zarar verdi.

Kazanın ardından traktörle olay yerinden uzaklaşan Y.D.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 17 yaşındaki sürücüyü Sanayi Sitesi 1’inci Sokak’ta yakaladı.

CEZA 127 BİN LİRAYI AŞTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.D.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanılması nedeniyle sürücü ile traktörün ruhsat sahibine ayrı ayrı 40’ar bin lira idari para cezası uygulandı.

Y.D.’ye ayrıca kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle 46 bin lira, sigortasız araç kullanmaktan ise 1246 lira ceza kesildi. Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan toplam ceza 127 bin 246 liraya ulaştı.

Traktör trafikten menedilerek otoparka çekildi.