Kaza, saat 11.30 sıralarında Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 E 0528 plakalı Emre Hamzaoğulları’nın (28) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan seraya devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Emre Hamzaoğulları’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cenazesi, cenaze aracı ile Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Seraya devrilen traktör, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.