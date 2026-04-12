Traktör üstünde Azrail ile burun buruna kaldılar: Ceylanpınar’da can pazarı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağış sonrası debisi yükselen dereden traktörle geçmeye çalışan 3 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Çevredekiler, durumu jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, akıntıya rağmen titiz bir çalışma yürüttü.
İş makinesine bağlanan halatla traktöre ulaşıldı. Mahsur kalan 3 kişi, daha sonra güvenli şekilde tahliye edildi.
Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA