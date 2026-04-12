Yeniçağ Gazetesi
12 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Traktör üstünde Azrail ile burun buruna kaldılar: Ceylanpınar’da can pazarı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağış sonrası debisi yükselen dereden traktörle geçmeye çalışan 3 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
İlçede etkili olan sağanak sonrası debisi artan dereden traktörle geçmeye çalışan 3 kişi, suyun ortasında mahsur kaldı.

1 12
Çevredekiler, durumu jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, akıntıya rağmen titiz bir çalışma yürüttü.

2 12
İş makinesine bağlanan halatla traktöre ulaşıldı. Mahsur kalan 3 kişi, daha sonra güvenli şekilde tahliye edildi.

3 12
Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

4 12
5 12
6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro