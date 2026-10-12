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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde traktör kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör kazasında Atilla Y. yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.