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Kaynak: DHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Ormanlık alanda kontrolden çıkarak devrilen traktörde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, sürücü yaralandı.

Kaza, Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (61) yönetimindeki 22 FC 369 plakalı traktör, yakacak odun toplamak amacıyla orman yoluna girdi.

KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Traktör, yokuş aşağı ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

Kazada traktörde yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki Rasim Güler, aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü M.Ö. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Rasim Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, ölümlü kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.