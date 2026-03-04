Dünya çapında izlenme rekorları kıran fenomen yarışma formatı The Traitors, Türkiye edisyonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prime Video, büyük bir merakla beklenen Traitors Türkiye yarışmacı kadrosunu resmen duyurdu. Sevilen oyuncu Giray Altınok’un sunumuyla ekranlara gelecek olan program, strateji ve gizem tutkunlarını Mart ayında ekran başına kilitleyecek.

TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?



Yarışmanın 19 kişilik kadrosunda spor, sanat ve sosyal medya dünyasının popüler isimleri yer alıyor. İşte kale içerisinde hayatta kalma mücadelesi verecek o isimler:

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney

Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir

Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur

Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan

Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay

Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük, Yasemin Yılmaz



HAİNLER Mİ, MASUMLAR MI? OYUNUN KURALLARI NEFES KESİYOR



Traitors Türkiye, katılımcıların "Traitors" (Hainler) ve "Faithfuls" (Masumlar) olarak iki gizli gruba ayrıldığı bir güven testine dayanıyor. Yarışmanın temel dinamikleri ise şu şekilde ilerliyor:

Gizli kimlikler: Hainlerin kim olduğu sadece kendileri tarafından biliniyor.

Büyük ödül: Yarışmacılar ortak görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütmeye çalışıyor.

Stratejik hamleler: Katılımcılar, kaledeki konumlarını korumak ve rakiplerini elemek için ittifaklar kurup zorlu kararlar alıyor.

Her bölümde artan gerilimi ve beklenmedik ters köşeleriyle Traitors Türkiye, bu ay Prime Video platformunda yayın hayatına başlayacak.

Türkiye’nin en ünlü isimlerinin bir araya geldiği bu "ihanet ve sadakat" oyununda kazanan kim olacak?