Olay, Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan 35 yaşındaki K.D., henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.