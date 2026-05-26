Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yarattığı hareketlilik, tatilin üçüncü gününde de ana yollarda yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek yoğun trafik kuyruklarına girmek istemeyen sürücüler, Bolu güzergahında alternatif yol arayışına girdi.

Bayram tatili döneminde de mesailerine devam eden tır ve kamyon şoförleri, trafik yoğunluğuna takılmamak adına ana yollardan çıkarak tali yollara yöneldi.

Bolu'nun Gerede ilçesini köy yollarını kullanarak geçmeyi hedefleyen ağır tonajlı araçlar, bölgede etkili olan sağanak yağışın azizliğine uğradı. Yağış sebebiyle adeta bataklığa ve çamura dönen köy yollarında ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda tır ve kamyon, oldukları yerde saplanarak mahsur kaldı.

Köy yollarında uzun araç kuyruklarının oluşması ve ulaşımın tıkanması üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Çamura gömülen tır ve kamyonlar, iş makineleri ve kepçelerin yoğun uğraşları sonucu halatlarla çekilerek bulundukları zor durumdan kurtarıldı. Sürücülerin güvenli güzergahlara yönlendirilmesiyle köy yollarındaki trafik akışı yeniden normale döndü.