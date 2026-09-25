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Kaynak: AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren firari şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta Anadolu Mahallesi'nde yabancı uyruklu Taha Humsi'nin (22) yolda kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

POLİS 100 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İNCELEDİ

Ekipler, kavganın yaşandığı bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile zanlının kaçış güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, cinayet zanlısının Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

Cihan O. (22), adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

YOL VERME TARTIŞMASI SONRASI KAVGA ETMİŞLER

Polis ekipleri, Cihan O. ile Taha Humsi'nin olay günü trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından kavga ettiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Cihan O., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TAHA HUMSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Taha Humsi, 27 Ağustos'ta yolda kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatmıştı.