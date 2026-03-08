İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte yaşanan tartışma sonrası başka bir aracın önünü keserek sürücüyü tehdit eden kamyonet şoförü yakalandı. O anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay, 5 Mart Perşembe günü D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet sürücüsü A.B. (37), trafikte ilerleyen başka bir aracın önünü keserek sürücüye hakaret edip tehditte bulundu.

Yaşanan anları cep telefonuyla kaydeden sürücü, görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemede kamyonetin plakası üzerinden sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi ve A.B. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek”, “taşıt yolu üzerinde duraklamak”, “yayaların taşıt yolu üzerinde bulunması” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden toplam 183 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine el konuldu

Yapılan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca TCK 223 kapsamında hakkında işlem yapılan sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.