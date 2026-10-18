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Kaynak: İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Ters yönden gelen otomobildeki kişiler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Çıkan arbedede sürücü boynundan bıçaklanırken, şüphelilerin kaçışı sırasında yaşanan ikinci kavgada 2 kişi daha yaralandı.

TERS YÖNDEN GELİP YOL İSTEDİLER

Olay, Avcılar'da ters yönde ilerleyen otomobildeki kişiler ile kendi şeridinde seyreden sürücü arasında yaşandı. Cenazeleri olduğunu söyleyerek yol isteyen kişilerle sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü yoluna devam ederek evine gitti. Ancak diğer araçtaki kişiler, tartıştıkları sürücünün peşini bırakmadı.

EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP ETTİLER

Sürücüyü evinin bulunduğu noktaya kadar takip eden şüpheliler, otomobilden inerek kendisini dışarı çağırdı. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında sürücü boynundan bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı.

KAÇARKEN 2 KİŞİYİ DAHA BIÇAKLADILAR

Bıçaklı saldırının ardından yaralanan sürücünün yakınları, kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Yaklaşık iki sokak ileride taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, sürücünün yakınlarından 2 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Saldırganların kaçış sırasında park halindeki bir otomobile de çarptığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Yaşanan olayların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıların ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.