İzmir'de devam eden trafikte bir başka aracın önünü keserek aracından inen sürücünün görüntüleri 'pes' dedirtti. İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Sürücünün 44 yaşındaki E.E. olduğunu tespit edildi.

E.E.'ye trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki başka bir aracın önünü kestiği için 380 bin TL idari para cezası kesildi. E.E.'nin sürücü belgesi iptal eidlirken araç sahibine de 40 bin TL para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men yedi.