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Kaynak: DHA

Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, geri manevra yapan kamyon şoförüne korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otomobilde bulunan kadın yolcu araçtan inerek kamyon şoförüyle tartıştı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olay anına ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kamyon şoförünün Y.B., araçtan inen kadın yolcunun ise M.C.K. olduğu belirlendi. Denetimlerde M.C.K.'ye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira, kamyon şoförü Y.B.'ye ise 'yönetmelikte belirtilen haller dışında geri gitmek' maddesinden 2 bin 719 lira ceza yazıldı. M.C.K. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.