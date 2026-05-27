Emniyet genel müdürlükleri, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla radikal yaptırımlar içeren yeni bir denetim modelini başlattı.
Trafikte yeni dönem: Hangi ihlallerde ehliyete 30 gün el konuluyor?
Trafik güvenliğinde ezber bozan "drone destekli" yeni denetim modeli resmen devreye girdi. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere sadece para cezası verilmeyecek; ihlalin tekrarı halinde ehliyetlere 30 gün süreyle el konulacak.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Havadan drone destekli, karadan ise mobil ekiplerle yürütülen kesintisiz denetimlerde; seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri ihlalleri doğrudan ehliyet kaybına yol açacak.
Trafikte kaza riskini en üst seviyeye çıkaran sürücü davranışlarına karşı yasal yaptırımlar ciddi şekilde ağırlaştırıldı. Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte sadece para cezası ödeyerek kurtulma dönemi sona erdi.
Yeni denetim modelinde, direksiyon başında elinde cep telefonuyla seyrettiği havadan veya karadan tespit edilen sürücülere ilk aşamada 5 bin lira nakit para cezası uygulanıyor.
Sürücülerin kurallara uymasını sağlamak adına caydırıcılık boyutu katlanan düzenlemede, aynı ihlalin bir yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması durumunda şu cezai işlemler uygulanacak:
"Para cezası katlanarak 20 bin liraya yükseltilecek. Sürücü belgesine emniyet birimlerince 30 gün süreyle doğrudan el konulacak. Sürücü, aracını kullanmaktan menedilecek."
30 günlük ceza süresi sonunda sürücülerin ehliyetlerini teslim alabilmeleri için, sistemde adlarına kayıtlı birikmiş tüm trafik cezalarını tamamen ödemiş olmaları yasal bir zorunluluk haline getirildi.
Yeni trafik yaptırımları yalnızca cep telefonu kullanımıyla sınırlı kalmadı; emniyet kemeri ihlallerine de sert yaptırımlar bağlandı. Seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira para cezası kesiliyor.
Eğer kemer takmama ihlali bir yıl içinde 4 kez tekrarlanırsa, sürücülerin ehliyetlerine yine 30 gün süreyle el konulacak.
Emniyet yetkilileri, kent genelinde görünürlüğü artırılan havadan ve karadan denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak süreceğini bildirdi.