Yolda yürürken ve özellikle karşıdan karşıya geçerken cep telefonu veya elektronik cihazlarla ilgilenen yayalar, hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücü ve yayaları tehlikeye düşürüyor. Yayaların dikkatsizliği yüzünden sürücülerin aniden fren ya da manevra yapmak zorunda kalmasını önlemek amacıyla İtalya'da emsal niteliğinde bir adım atıldı. Hazırlanan yeni karayolları yönetmeliği taslağı uyarınca, yolun karşısına geçerken telefon veya benzeri cihaz kullanan yayalara en az 75 euro para cezası kesilecek.

KAPSAM VE İSTİSNALAR NETLEŞTİ

İtalya Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayı ortasına kadar onaylanması beklenen düzenleme, sürücülerin olası risklere tepki verebilmesi için gerekli süreyi kazanmasını amaçlıyor. Kural ihlali yapanlara yaptırım öngören düzenleme, telefon kullanımını tamamen yasaklamıyor. Yayalar, çevrelerindeki sesleri duyabilecek durumda olmaları şartıyla kulaklık kullanabilecek ve eller serbest modunda telefon görüşmesi yapabilecek. Ayrıca söz konusu ceza yalnızca karşıdan karşıya geçiş anını kapsayacak; kaldırımda yürüyen yayalara herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

UYGULAMA DİĞER ÜLKELERDE DE YAYGINLAŞIYOR

Yayalara yönelik bu tür kısıtlamaları getiren ilk ülke İtalya değil. Daha önce Litvanya, 2018 yılında karşıdan karşıya geçerken telefon kullanan yayalara para cezası uygulaması başlatmıştı. Benzer yaptırımlar ABD'nin Honolulu şehri ile Japonya'nın Yamato kentinde de uygulanıyor. İtalya'nın attığı bu adımın, söz konusu yaptırımların diğer ülkelere de yayılabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.