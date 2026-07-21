Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor

Emsal karar verildi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte peş peşe selektör yaparak öndeki araca baskı kurulmasını hukuki olarak değerlendirdi. Buna göre bu davranış, artık yalnızca basit bir uyarı değil, suç kapsamında ele alınabilecek bir eylem olarak kabul ediliyor.