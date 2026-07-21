Yeniçağ Gazetesi
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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor

Sürücülerin sıkça yaptığı bir alışkanlık için verilen yeni karar, cezaların hapis boyutuna kadar uzanabileceğini ortaya koydu.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 1

Türkiye’de trafik kurallarına yönelik denetimler sıkılaşırken, sürücülerin sıkça yaptığı bir davranışla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 2

Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararı, trafikte yaygın olarak yapılan bir hareketin suç kapsamına girebileceğini ortaya koydu.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 3

Emsal karar verildi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte peş peşe selektör yaparak öndeki araca baskı kurulmasını hukuki olarak değerlendirdi. Buna göre bu davranış, artık yalnızca basit bir uyarı değil, suç kapsamında ele alınabilecek bir eylem olarak kabul ediliyor.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 4

Hapis cezası gündemde

Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi kapsamında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçu olarak değerlendirilen bu davranış için 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 5

Kazalara davetiye çıkarıyor

Uzmanlara göre peş peşe selektör yapılması, öndeki sürücünün paniklemesine ve ani manevralar yapmasına neden olabiliyor. Bu durum ise ciddi trafik kazalarına yol açabilecek riskler barındırıyor.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 6

Doğru kullanım uyarısı

Yetkililer, selektörün yalnızca uyarı amacıyla ve kısa süreli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Sürekli ve baskı kuracak şekilde kullanılması ise hukuki sonuçlar doğurabiliyor.

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Trafikte üst üste yapanın cezası ağırlaştı: Hapse kadar uzanıyor - Resim: 7

Yeni kararla birlikte sürücülerin trafikteki davranışlarına daha fazla dikkat etmesi gerektiği bir kez daha ortaya konmuş oldu.

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