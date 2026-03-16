Olay, 13 Mart tarihinde Bornova ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir sürücünün trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve daha sonra aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Görüntülerin yayılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 35 Y 8608 plakalı aracın sürücüsünün M.G. (31) olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan M.G.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Trafik cezalarının yanı sıra şahıs hakkında adli süreç de başlatıldı. Sürücü M.G., Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.



