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Sosyal medyada yayılan ve kamuoyunda büyük tepkiye neden olan trafik magandalığı görüntüleri üzerine Gaziantep Valiliği ve güvenlik güçleri harekete geçti.

TAG Otoyolu'nda yaşanan olayda, bir sürücünün trafikte tartıştığı başka bir aracı kilometrelerce takip ettiği, ardından saldırı amacıyla aracından indiği anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntüler ihbar kabul edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda görüntülerdeki sürücünün S.A. olduğu belirlendi. Olayın ardından sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında idari işlem başlatıldı.

180 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların can güvenliğini riske sokan davranışlara karşı denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, benzer olaylarla karşılaşan vatandaşların görüntü ve bilgileri ilgili kurumlara iletmelerinin önem taşıdığını belirtti.