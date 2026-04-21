Olay, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan anlaşmazlık sonrası araçlarından inen iki sürücü, birbirlerinin üzerine yürüyerek tartışmayı büyüttü. Kavgaya dönüşme ihtimali bulunan olaya, durumu fark eden polis ekipleri anında müdahale etti. Taraflar kısa sürede kontrol altına alınarak emniyete götürüldü.

YENİ DÜZENLEME DEVREYE GİRDİ

Yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki yeni düzenleme doğrultusunda, araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan sürücülere ağır yaptırımlar uygulandı:

Kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası

Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulması

Araçların 60 gün trafikten men edilerek bağlanması

Adli süreç de başlatıldı

İdari yaptırımların yanı sıra, sürücüler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şahısların ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRAFİKTE YENİ DÖNEM

Son olay, trafikte agresif davranışlara karşı uygulanan yaptırımların ne kadar sertleştiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, özellikle araçtan inerek kavga girişiminde bulunan sürücülere yönelik cezaların caydırıcılığının artırıldığını vurguluyor.