Olay, Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tüp yüklü kamyonetin sürücüsü Enver Karaaslan (54) ile toplu taşıma minibüsü şoförü İ.L. arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın sona ermesinin ardından direksiyon başına geçen Karaaslan, aracıyla yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonetin yol ortasındaki refüje çarpmasıyla tersliği sezen çevredeki vatandaşlar hemen aracın yanına koştu.

VATANDAŞLARIN ZAMANLA YARIŞI KAMERALARDA

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından, çevre esnafı ve vatandaşlar harekete geçti. Bilinci kapalı olan 54 yaşındaki Karaaslan'ı araçtan çıkaran vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız kalp masajı ve suni teneffüs yaparak zamanla yarıştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu kritik olan Enver Karaaslan’ı ambulansla apar topar hastaneye kaldırdı. Ancak acil servis geri döndürme alanında yapılan tüm ileri müdahalelere rağmen Karaaslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA VE MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Korkunç olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde hayatını kaybeden Karaaslan'ın kriz öncesinde minibüs şoförüyle hararetli bir şekilde tartıştığı anlar yer alıyor. Kayıtların devamında ise refüje vuran araçtan çıkarılan talihsiz adama vatandaşların can havliyle kalp masajı uyguladığı dramatik anlar görülüyor.

Hastanede tamamlanan işlemlerin ardından Karaaslan’ın cenazesi morga kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ve tartışmaya karışan minibüs şoförüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.