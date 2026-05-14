Olay, önceki akşam saatlerinde Özel İdare Işıklı Kavşağı ile Türbe mevkisi arasında meydana geldi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, yol üzerinde durduktan sonra trafik akışı devam ederken geri geri gitmeye başladı.
O ANLAR KAMERADA
Sürücünün tehlikeli manevrası, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, minibüs sürücüsünü kısa sürede tespit etti.
20 BİN TL CEZA KESİLDİ
Kuralları hiçe sayan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 20 bin TL idari para cezası uygulandı.
DENETİMLER SÜRECEK
Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.