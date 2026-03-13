Son dönemde şehir içi trafikte kullanılan teknolojiler hızla yenileniyor. Birçok kavşakta trafik ışıklarının yanına yerleştirilen küçük siyah kutular sürücülerin dikkatini çekmeye başladı.
Trafikte Siyah Kutu dönemi başladı: Işıkların yanındaki kutular ne işe yarıyor?
Trafik ışıklarının yanındaki siyah kutuların gizemi çözüldü. Sürücülerin hız kamerası sandığı sistem aslında babaşka bir şeymiş.Derleyen: Yunus Arıkan
Sürücüler hız kamerası sandı
Trafik lambalarının yanında görülen bu cihazlar ilk bakışta birçok sürücü tarafından hız kamerası veya radar sistemi olarak yorumlandı. Ancak yapılan açıklamalar cihazların farklı bir amaçla kullanıldığını ortaya koydu.
Sistemin adı: Multi-Lane Radar
Kavşaklara yerleştirilen bu cihazlar Multi-Lane Radar (MLR) yani çok şeritli radar sensörü olarak adlandırılıyor. Bu sensörler trafikteki araç yoğunluğunu analiz etmek için kullanılıyor
MLR sensörleri, yapay zekâ destekli yazılımlar ve mikrodalga tabanlı radar teknolojisi kullanarak kavşaklardaki araç hareketlerini anlık olarak analiz edebiliyor, kavşaktaki araçların sayısını, hızını ve trafik ışığına olan mesafesini oldukça hassas biçimde ölçebiliyor.
Toplanan veriler sayesinde kavşaktaki trafik ışıklarının süresi otomatik olarak düzenlenebiliyor. Böylece yoğun olan yönlerde yeşil ışık süresi uzatılabiliyor.
Bu sistemlerin temel amacı özellikle büyük şehirlerde sık yaşanan kavşak yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışını daha verimli hale getirmek.
Uzmanlara göre bu teknoloji özellikle kazaların sık yaşandığı kavşaklarda güvenliği artırmayı amaçlıyor.
MLR sensörleri birçok şehirde uygulanmaya başlayan akıllı ulaşım sistemlerinin önemli bir parçası olarak görülüyor.
Toplanan veriler merkezi trafik kontrol sistemlerine gönderiliyor. Böylece şehir genelindeki trafik yoğunluğu anlık olarak takip edilebiliyor.
Uzmanlar önümüzdeki yıllarda bu sistemlerin daha fazla kavşakta kullanılacağını ve akıllı trafik yönetiminin yaygınlaşacağını belirtiyor.