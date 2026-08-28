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Kaynak: İHA

Olay, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin art arda birden fazla şerit değiştirerek makas attığı görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan ve trafik güvenliğini açıkça tehlikeye düşüren bu tehlikeli hareketler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

90 BİN TL CEZA VE 60 GÜN MEN KARARI

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda kimliği tespit edilen sürücüye, trafikte art arda şerit değiştirmek (makas atmak) kural ihlalinden 90 bin TL idari para cezası kesildi. Yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı; sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.