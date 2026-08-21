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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 18 Ağustos'ta Diyarbakır-Ergani kara yolunda yaşandı. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, trafikte hızla ilerleyerek araçların arasından makas attı. Bu sırada otomobilde bulunan 2 çocuk, açılır tavandan dışarı çıkarak yolculuk yaptı.

O anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

"111 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"

Tespit edilip, yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘Makas atmak’, ‘Emniyet şeridini kullanmak’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ suçlarından toplam 111 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.