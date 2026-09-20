Kaynak: İHA

Ankara’da korna nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede gerilime dönüştü. Bir sürücü, önünü kestiği otomobildeki kişileri silahla tehdit ederken çevredeki vatandaşlar müdahale etti, yaşananlar cep kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile şahıs aracına binerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.