Esenyurt’ta trafikte çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir sürücü ve yanındaki yolcuya 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Olaya karışan iki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmayla ortaya çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü S.T. ve yolcu M.D., karşı araçtaki sürücüye ve araca saldırdı. Saldırı anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sanal devriye çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda olaya karışan şahısların kimlikleri kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

AĞIR CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun

“trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Bu çerçevede: sürücü ve yolcuya toplam 360 bin TL idari para cezası kesildi. Olaya karışan iki araç 60 gün trafikten men edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Sürücü S.T. ve yolcu M.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, trafikte yaşanan benzer olaylara karşı denetimlerin ve yaptırımların artarak süreceğini vurguladı.