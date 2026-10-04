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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 2 Ekim’de Üsküdar Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Mala Zarar Verme” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, N.A. (40) yönetimindeki araç seyir halindeyken başka bir aracın yanına yaklaştığı belirlendi. Ardından araçtan inen sürücünün N.A.’nın aracına yumruklarla saldırdığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, 180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.B. olduğu belirlendi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İ.B.’ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” suçundan 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B.’nin, “Kasten Yaralama”, “Mala Zarar Verme” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.