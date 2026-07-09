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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen taraflar arasında trafikte çıkan sopalı ve taşlı kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Olay esnasında bölgeden uzaklaşmak isteyen bir minibüsün camı fırlatılan taşla tuzla buz oldu.

Olay, 7 Temmuz günü Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde yer alan bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişiler trafikte seyir halindeyken karşı karşıya geldi. Araçlarını durdurarak aşağı inen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme, sopa ve taşların havada uçuştuğu bir kavgaya evrildi.

Arbede sırasında taraflardan biri, elindeki sopayla karşısındaki sürücüye vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle dengesini yitiren şahıs refüje düşerken, o esnada orada bulunan bir kadın çığlıklar atarak tarafları sakinleştirmeye ve ayırmaya çalıştı.

Uğradıkları saldırıdan kaçmak isteyen minibüs sürücüsü ile yanındaki yolcu, araçlarına binerek geri vitesle hızla olay yerinden uzaklaşmayı denedi. Bu sırada karşı gruptaki bir kişi, yerden kaptığı taşı hareket halindeki minibüse doğru fırlattı. Atılan taşın hedefi olan minibüsün ön camı kırıldı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve minibüsün caddeden uzaklaşmasıyla gerginlik son buldu. Yaşanan o tehlikeli anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyet güçleri, yaşanan kavganın ardından olayla ilgili inceleme başlattı.