Karabük'te Karabük Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde 2 sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması, trafikte korku dolu anlara sahne oldu. Bir motosikletlinin kask kamerasına yansıyan olayda, sürücüler yumruk yumruğa kavga ederken, taraflardan birinin bıçak çekmesiyle tansiyon iyice yükseldi.

Vatandaşların araya girmesiyle büyük bir facianın önlendiği kavgada, elinden savurduğu bıçağı alınan şahsın "emaneti verin" sözleri ise pes dedirtti.

Dehşet veren olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar, trafikteki bu tarz şiddet eğilimli davranışların sadece kişisel değil, bir "sosyal güvenlik sorunu" olduğunu sık sık dile getiriyor.