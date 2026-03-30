Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 25 bin 881 araç ve sürücü denetlenirken, 7 bin 525 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 23-30 Mart 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 992 yük taşımacılığı, 735 yolcu taşımacılığı, 3 bin 192 alkol denetimi, 772 adet motosiklet ve 5 bin 943 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 25 bin 881 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 7 bin 525 adet trafik cezası yazılırken, 368 araç trafikten men edildi ve 129 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 47 yaralanmalı ve 63 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi.