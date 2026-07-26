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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafikte yaşanan saldırı olayı, hem cep telefonu kamerasına yansıdı hem de polis ekiplerini harekete geçirdi. Tartıştığı sürücünün üzerine yürüyerek saldıran kişi, yapılan incelemelerin ardından yakalanırken hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sanal devriye çalışmaları kapsamında inceleyerek olayın detaylarını ortaya çıkardı.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren sürücünün Y.B. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü hakkında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

180 BİN TL CEZA, EHLİYETE EL KOYMA VE TRAFİKTEN MEN KARARI

Y.B.'ye söz konusu ihlal nedeniyle toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

İdari yaptırımların ardından sürücü Y.B., hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Yetkililer, trafikte saldırgan davranışlar sergileyen sürücülere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.