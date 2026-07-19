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Kaynak: AA / DHA / İHA

Trafikte başlayan tartışma saldırıyla sonuçlandı. Düzce'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşanan olayda, seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre R.Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan 3 kadın, U.M.'nin kullandığı ve içinde eşi K.M. ile biri 7 aylık olmak üzere iki çocuğun bulunduğu aracın önünü kesti.

SÜRÜCÜ VE EŞİNİ DARBETTİLER

Araçtan inen 3 kadın, U.M. ve eşi K.M.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, CEZA YAĞDI

Olay anı çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, saldırıya karışan 3 kadını gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından sürücü R.Ç.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, olayda kullanılan otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.