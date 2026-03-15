Feci olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü maganda, aracından aldığı copla motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis kavgaya karışan sürücülerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Kavga eden iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca her iki araç 60 gün trafikten men edildi.

Otomobil sürücüsü hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldı.