Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı üzerinde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 26 AHU 724 plakalı otomobil, önünde giden kimliği belirsiz başka bir aracın ani ve kuralsız manevrası nedeniyle zor anlar yaşadı. Yan taraftaki tramvay yoluna girmekten son anda kurtulan otomobil sürücüsü, çarpmayı önlemek adına sert bir şekilde frene basarak yavaşlamak zorunda kaldı.
Trafikte aniden kırıp ortalığı birbirine kattı: Eskişehir'deki kazada ortalık savaş alanına döndü
Eskişehir Tepebaşı'nda hatalı manevra yapan bir araç yüzünden ani fren yapan otomobile arkadan gelen SUV çarptı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazaya sebebiyet veren meçhul sürücü durmayıp kayıplara karışırken, polis sürücüyü yakalamak için operasyon başlattı.Kaynak: İHA
TAKİP MESAFESİ FACİAYI GETİRDİ
O esnada aynı istikamette arkadan gelmekte olan 26 AKL 995 plakalı SUV aracın sürücüsü, önünde aniden yavaşlayan trafiği fark etse de durmayı başaramadı. Hızını alamayan lüks SUV, önündeki otomobile arkadan sert bir şekilde çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da çok büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, araçların hava yastıkları açıldı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak kazazedelerin yardımına koştu. İki araç sürücüsü de kazanın etkisiyle uzun süre şok yaşarken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
SEBEP OLDUĞU KAZAYA BAKMADAN KAÇTI
Bulvar üzerindeki tüm trafiği felç eden ve zincirleme kazaya doğrudan sebebiyet verdiği öne sürülen hatalı manevrayı yapan sürücü ise insanlık dışı bir harekete imza attı. Arkasında bıraktığı hasara ve yaşanan can pazarına aldırış etmeyen sürücü, lüks aracıyla olay yerinde durmayarak hızla uzaklaştı ve izini kaybettirdi.
Çevredeki duyarlı vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi intikal etti. Güvenlik güçleri, bulvarda durma noktasına gelen ve trafik akışını tamamen aksatan hasarlı araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırarak şeritleri yeniden ulaşıma açtı. Polis ekipleri, kazaya yol açıp olay yerinden kaçan gizemli sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla bulvar üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.