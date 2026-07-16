Trafikte aniden kırıp ortalığı birbirine kattı: Eskişehir'deki kazada ortalık savaş alanına döndü

TAKİP MESAFESİ FACİAYI GETİRDİ



O esnada aynı istikamette arkadan gelmekte olan 26 AKL 995 plakalı SUV aracın sürücüsü, önünde aniden yavaşlayan trafiği fark etse de durmayı başaramadı. Hızını alamayan lüks SUV, önündeki otomobile arkadan sert bir şekilde çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da çok büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, araçların hava yastıkları açıldı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak kazazedelerin yardımına koştu. İki araç sürücüsü de kazanın etkisiyle uzun süre şok yaşarken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.