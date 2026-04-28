

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te trafik tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Alibeydüzü mevkiinde, H.T. idaresindeki 11 AC* 21* plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik tabelasına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü H.T. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.