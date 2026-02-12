Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Şubat 2026’da geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını açıkladı. Yeni tarifeye göre primler yüzde 12,5 oranında artırıldı.

Zorunlu sigortasını yaptırmayan sürücüler ise trafiğe çıkamayacak; denetimde yakalananlara para cezası uygulanacak ve araçları trafikten men edilebilecek.

PRİMLER İL İL AÇIKLANDI

NTV'de yer alan habere göre İstanbul’da dördüncü basamaktaki bir otomobilin zorunlu trafik sigortası primi 17 bin 59 lira oldu.

Aynı şehirde sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı motora sahip yüksek riskli sürücüler için prim 51 bin 177 liraya çıkarken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamakta bu tutar 8 bin 530 lira olarak belirlendi. Risk düzeyine göre prim farkı yaklaşık yüzde 500’e ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamakta prim 49 bin 729 lira, sekizinci basamakta 8 bin 288 lira olarak açıklandı. İzmir’de ise en yüksek prim 48 bin 281 lira, en düşük prim 8 bin 47 lira oldu.

TAKSİLER VE OTOBÜSLERDE YÜKSEK ARTIŞ

Ticari araçlarda primler daha da yükseldi. İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak primi 137 bin 510 liraya, sekizinci basamak primi ise 22 bin 918 liraya çıktı. Ankara ve İzmir’de de benzer şekilde yüksek tutarlar dikkat çekti.

31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise primler 300 bin lira sınırını aştı. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası 337 bin 829 lira olarak belirlenirken, sekizinci basamakta bu tutar 56 bin 305 lira oldu.

SİGORTASIZ TRAFİĞE AĞIR YAPTIRIM

Zorunlu trafik sigortası bulunmadan trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sigorta yaptırılıncaya kadar araç trafikten men ediliyor. Denetimlerde polis ekipleri, sürücülere poliçeyi anında yaptırmaları için süre tanıyabiliyor.