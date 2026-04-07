Trafik sigortası primlerine nisan zammı: İşte yeni rakamlar

Trafik sigortası primlerine nisan zammı: İşte yeni rakamlar

Zorunlu trafik sigortası primleri nisan ayında güncellendi. Otomobillerde ortalama yüzde 2,7 zam yapılırken ticari araçlarda zam daha yüksek oldu. Sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 TL’ye yükseldi. İşte şehir şehir yeni primler…

Zamların ardı arkası kesilmezken, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), de 2026 yılı nisan ayı için zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını açıkladı.

Trafik sigortası primlerinde otomobiller için ortalama yüzde 2,7 zam gerçekleşirken, ticari taksi ve otobüslerde daha yüksek oranlarda zam yapıldı.Yeni tarifeyle otomobil, motosiklet, taksi, otobüs ve traktör gibi tüm araç gruplarında minimum ve maksimum primler netleşti.

Sürücüler, trafik sigortasında hasar geçmişlerine göre belirlenen basamak sistemine göre ödeme yapacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL PRİMLER

İstanbul’da 4’üncü basamaktan otomobil sigortalamak isteyen bir sürücü için en düşük prim 18 bin 14 lira olarak belirlendi.

En yüksek risk grubunu temsil eden 0’ıncı basamakta bu tutar 54 bin 41 lira’ya yükselirken, en düşük risk seviyesi olan 8’inci basamakta prim 9 bin 7 lira oldu.

Ankara’da 0’ıncı basamakta prim 52 bin 512 lira, 8’inci basamakta ise 8 bin 288 lira seviyesinde açıklandı.

İzmir’de primler yüksekten düşüğe sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira olarak duyuruldu.

TİCARİ AMAÇLARDA ÖNE ÇIKAN ZAMLAR

Ticari araçlarda, özellikle taksi ve otobüslerde prim zamları daha dikkat çekici seviyede gerçekleşti.

İstanbul’da ticari taksiler için 0’ıncı basamak primi 145 bin 205 lira’ya çıkarken, 8’inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu.

Ankara’da taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük 23 bin 516 lira olarak belirlendi.

İzmir’de ise bu rakamlar 136 bin 986 lira ile 22 bin 831 lira arasında değişiyor.

Otobüs tarafında İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri araçlar için 0’ıncı basamak primi 356 bin 734 lira’ya ulaştı.

Aynı grupta 8’inci basamakta prim 59 bin 456 lira olarak hesaplandı.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanan sürücülere 1246 lira idari para cezası uygulanıyor. Bunun yanı sıra sigorta yaptırılana kadar araç trafikten men ediliyor.

Trafik sigortası primlerine nisan zammı gündem oldu. Öte yandan trafik ekipleri bazı durumlarda anında ceza kesmek yerine poliçenin hızlıca yaptırılması için süre tanıyabiliyor. Ancak sigortasız araç kullanımı hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi riskler taşımaya devam ediyor.

