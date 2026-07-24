Kaynak: Haber Merkezi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarını düşürmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu “Alo 193 OHİM" (Oto Hasar İhbar Merkezi) hizmetini hayata geçiriliyor.

ALO 193 OHİM HATTI NE İŞE YARAYACAK?

Vatandaşlar 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren telefonlarından Alo 193’ü arayarak hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilecek. Sistem yalnızca hasar ihbarıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda vatandaşlar hasar sürecinde kendilerini rahatsız ve mağdur eden yapıları da Alo 193 hattı üzerinden doğrudan SEDDK'ya şikayet edebilecek. SEDDK, yeni uygulamayla hem hasar bildirim süreçlerinin tek merkezden yönetilmesini hem de sigorta sektöründe yaşanan usulsüzlüklerin daha etkin şekilde tespit edilmesini hedefliyor.

SEDDK, trafik sigortasında değer kaybı uyuşmazlıklarında vatandaşların mağdur edilmesini önlemek için 5 maddelik eylem planı hazırlamış ve bunun dördünü hayata geçirmişti. Alo 193 OHİM hattı, bu 5 maddelik eylem planının son çalışması olacak.

DEĞER KAYBI SÜRECİ KOLAYLAŞTI

1 Temmuz 2026 tarihiyle 81 ilde uygulanmaya başlayan yeni düzenleme ile araç hasarı için yapılan başvurulara değer kaybı da dahil edildi. Eksperler araç hasarını ve değer kaybını ayrı bir başvuruya gerek olmadan tek bir dosyada hesaplıyor. Vatandaşların değer kaybı için avukatlara vekalet vermesi ve mahkemeye başvurma derdi ortadan kalktı. Böylece değer kaybı sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetler giderildi.