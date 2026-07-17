Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu

Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu

Alanya’da D-400 Karayolu’nda iki TIR’ın çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 1

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 2

Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Antalya yönüne doğru seyir halinde olan İ.A. (27) idaresindeki 33 EFC 26 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen M.E.G. (36) yönetimindeki 33 EFC 24 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 3

Çarpışmanın etkisiyle 33 EFC 26 plakalı tırın sürücüsü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 4

Öte yandan, kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, özellikle Antalya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 5

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 6
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 7
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 8
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 9
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 10
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 11
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Trafik saniyeler içinde kilitlendi: İki TIR birbirine girdi: Antalya yolu felç oldu - Resim: 12
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