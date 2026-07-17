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Kaynak: İHA

Önce yaşlı adamı güvenli şekilde yolun karşısına geçiren polis memuru, daha sonra geçtiği güzergâhta bir dolmuşu durdurarak vatandaşın gideceği yere rahatça ulaşmasına yardımcı oldu.

Olay, Kastamonu il merkezindeki Yalçın Caddesi'nde yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Murat Harmancı, sıcağın da etkisiyle yürümekte güçlük çeken yaşlı bir vatandaşı fark etti. Yaşlı adamın koluna girerek ona destek olan Harmancı, önce güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı. Vatandaşın, bulunduğu noktadan oldukça uzakta bulunan otobüs durağına gitmeye çalıştığını öğrenen polis memuru, yoldan geçen bir dolmuşu durdurarak yaşlı adamın araca binmesine yardımcı oldu. Böylece vatandaş, yorulmadan gideceği noktaya ulaşabildi.

Polis memurunun duyarlı davranışı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.