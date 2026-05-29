Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, 28 Mayıs gecesi İskenderun ilçesi liman mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüleri ve yolcuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen H.Ç. idaresindeki otomobilden inen sürücü ve beraberindeki 2 yolcu, diğer araçtakilere saldırdı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirini darbettiği ve araçtaki bir kadının kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

EMNİYET AFFETMEDİ: REKOR CEZA

Sosyal medyaya ve basına yansıyan görüntülerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, diğer araçtaki vatandaşlara saldıran kişilerin sürücü H.Ç. ile yolcular A.K. ve K.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesinde yer alan "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 3 şahsa toplamda 540 bin TL cezai işlem uyguladı.

Sürücüye ve Araca Çifte Müeyyide Alınan kararla birlikte, saldırgan sürücü H.Ç.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olayda kullanılan lüks araç ise yine 60 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.