Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih E. yönetimindeki 34 DLL 039 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerlediği sırada refüjde bulunan trafik levhası direğine çarptı.
Trafik levhası ok gibi saplandı: Seyrantepe’de facia kıl payı atlatıldı
İstanbul Kağıthane Seyrantepe’de seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çarpma sonrası araç takla atarak başka bir araca çarptı.Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Kazada İlyas M. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Diğer yandan Fatih E.’nin kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA