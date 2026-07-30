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Kaynak: DHA

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, E-5 karayolu Kamiloba mevkiinde, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte “yol verme” nedeniyle tartışma yaşandı.

ARAÇTAN İNİP BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

Yol meselesi yüzünden çıkan tartışmada taraflar araçtan indi. Araçtan inen şahıslar, birbirleriyle tekme tokat kavga etti. Meydana gelen kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.